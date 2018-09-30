Любо, братцы. Как “Ростех” казаков спонсировал

Согласно порталу госзакупок, на проведение спортивных состязаний и тренировку казаков, связанные с "Ростехом" компании перечислили ЦКВ ни много ни мало 17,1 млн рублей в виде спонсорской помощи. Как выяснил Лайф, атаман ЦКВ Иван Миронов не последний человек в госкорпорации и входил в совет директоров одного из заводов Ростеха, который выделял казакам спонсорскую помощь.

Бюджетники с нагайкой

Оппозиционный митинг 5 мая запомнился тем, что мужчины в казачьей форме били протестующих нагайками и кулаками. Как писали СМИ, в разгоне митингующих якобы участвовали казаки ЦКВ. Правда, в самой организации это опровергли, заявив, что несколько казаков действительно пришли на митинг, чтобы "высказать свою гражданскую позицию", но ничего противозаконного не совершали.

Фото: © AP

Позже выяснилось, что ЦКВ регулярно получает контракты от правительства Москвы. В общей сложности с 2016-го это казачье объединение получило от столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей 36 млн рублей на проведение спортивных соревнований и обучение казаков навыкам, необходимым при охране общественного порядка. Последний такой контракт на 5,3 млн ЦКВ получило в феврале 2018 года.

Казаки из "Ростеха"

По данным Лайфа, ещё одним источником финансирования ЦКВ оказалась госкорпорация "Ростех", созданная для разработки, производства высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. С 2015 по 2017-й четыре структуры "Ростеха" — "Радиоприбор", "ОКБ Электроавтматика", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" и "Государственный Рязанский приборный завод" (ГРПЗ) проспонсировали казаков на общую сумму в 17,1 млн рублей.

Например, в 2016 году "Радиоприбор" выделил ЦКВ 1,6 млн рублей спонсорской помощи на проведение семинара-практикума по казачьей культуре, чемпионат по футболу среди казачьей молодежи, а также турниров по волейболу, лазертагу и казачьему военно-прикладному многоборью. Впрочем, самые большие спонсорские транши ЦКВ выделял "Государственный Рязанский приборный завод" (ГРПЗ) — 14,9 млн рублей за три года.

Ранее завод заключил с ЦКВ контракт на 2,3 млн рублей по оказанию спонсорской помощи. По этому контракту ГРПЗ выделял деньги, а казаки обязались разместить на своем сайте баннер завода. Ещё два похожих контракта на 7,5 млн рублей казаки получили от завода летом 2016-го, и ещё два на 5,1 млн — в 2017 году.

Лихой атаман

Интерес Ростеха к спонсированию казаков вполне объясним. Как выяснил Лайф, войсковой атаман "Центрального казачьего войска" Иван Миронов — не последний человек в "Ростехе".

Атаман "Центрального казачьего войска" Иван Миронов. Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова © vko-ckv.ru

Миронов родился в 1952 году в Краснодарском крае. С сентября 1974 года по апрель 2004 года проходил службу подразделениях КГБ СССР и ФСБ России, дослужился до генерал-лейтенанта и был удостоен множества наград, среди которых орден "Знак Почета", медаль Суворова, орден Мужества, знак отличия "За службу на Кавказе". После отставки несколько лет работал директором по безопасности на "АвтоВазе", а в 2007-м был назначен заместителем председателя Правительства Самарской области — руководителем Департамента по вопросам безопасности Самарской области. В 2013-м году покинул этот пост. Как сообщали СМИ, он перешел на работу в структуры "Ростеха". В 2014-м Большой войсковой Круг избрал Ивана Миронова атаманом ВКО "ЦКВ".

Согласно базе СПАРК, сейчас Миронов занимает пост замгендиректора по безопасности в "дочке" "Ростеха" — АО "Концерн радиоэлектронные технологии", а также входит в совет директоров 16 компаний, связанных с госкорпорацией. Атаман Миронов входил и в совет директоров того самого ГРПЗ, который выделял казакам крупные суммы. Это Лайфу подтвердили и в пресс-службе Ростеха, отметив при этом, что Миронов покинул этот пост в 2016-м.

— Атаман войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Иван Миронов являлся членом АО "ГРПЗ" до июля 2016 года. С июля 2016 года Иван Миронов не имеет отношения к этому предприятию Госкорпорации, в связи с чем конфликт интересов здесь исключен, — сообщили Лайфу в пресс-службе Ростеха.

В Ростехе немного лукавят, так как Миронов получил место в совете директоров ГРПЗ в ноябре 2014-го, а его казаки получили первый контракт от завода в июне 2015-го.

В Ростехе признают, что они поддерживают широкий спектр общественных и социальных проектов, в том числе и казаков. — В списке тех, кто получает нашу поддержку — исторические общества, казачьи объединения, волонтёрские, спортивные движения и другие проекты, имеющие высокую социальную значимость. В рамках совместных проектов с казачеством Ростех оказал поддержку в проведении различных конкурсов и фестивалей, таких как всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг", международный фестиваль "Казачья станица Москва", — сообщили Лайфу в пресс-службе госкорпорации.

В ЦКВ в свою очередь заявили Лайфу, что при поддержке Ростеха ежегодно проводят более 50 спортивных, культурных и массовых мероприятий. — Средства, поступающие в качестве спонсорской помощи, расходуются на уставные цели нашей организации в соответствии с утвержденным планом мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня. Мы организуем всероссийские и международные фестивали казачьей культуры, спартакиады, турниры по различным видам спорта, многоборью, военно-прикладным дисциплинам, — подчеркнули в пресс-службе ЦКВ.

Дружба с интересом

Эксперты считают, что в контрактах на спонсорскую помощь, которые некоторые предприятия заключают с казаками, имеются признаки конфликта интересов.

— Такие контракты относятся к так называемым сделкам с заинтересованностью. В силу статьи 81 закона об "Акционерных обществах", атаман, являющийся одновременно членом совета директоров АО, обязан был уведомить АО о том, что он возглавляет организацию, которую АО спонсирует. В случае отсутствия надлежащего одобрения указанной сделки она может быть оспорена акционерами в суде, — считает партнёр МАБ "Адвокаты и бизнес" Михаил Романов.

По его словам, при наличия признаков, указывающих на целенаправленный вывод денег из госпредприятия, акционеры вправе обратиться к силовикам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

— В любом случае такие контракты могут быть признаны недействительными по иску акционеров или других членов совета директоров. Также возможна односторонняя реституция — возврат денег обратно на счета АО, — считает Михаил Романов.