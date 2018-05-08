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Опубликовано 8 мая 2018, 22:44

Скончался посол России в Португалии Олег Белоус

Фото: &copy; Посольство Российской Федерации в Португалии

Фото: © Посольство Российской Федерации в Португалии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне. Об этом сообщил МИД РФ.

— Ушёл из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внёсший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнёрских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы, — говорится в сообщении ведомства.

МИД отмечает, что Белоус был "примером служения России и твёрдой защиты её интересов", а также "наставником целого поколения дипломатов".

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Артём Андреев
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