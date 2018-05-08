Скончался посол России в Португалии Олег Белоус

Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне. Об этом сообщил МИД РФ.

— Ушёл из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внёсший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнёрских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы, — говорится в сообщении ведомства.