Скончался посол России в Португалии Олег Белоус
Фото: © Посольство Российской Федерации в Португалии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне. Об этом сообщил МИД РФ.
— Ушёл из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внёсший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнёрских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы, — говорится в сообщении ведомства.
МИД отмечает, что Белоус был "примером служения России и твёрдой защиты её интересов", а также "наставником целого поколения дипломатов".