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Опубликовано 10 мая 2018, 07:12

У Disney хотят перекупить студию Fox

Фото &copy; AP Photo/Richard Drew

Фото © AP Photo/Richard Drew

Права на серию Marvel в итоге могут не достаться крупному американскому конгломерату. Студией Fox интересуется компания Comcast.

Агентство Reuters сообщило, что крупнейший кабельный оператор Comcast хочет перекупить Fox у компании Disney. Для этого оператор уже запросил у инвесторов 60 миллиардов долларов.

Ранее Comcast пытался купить медиахолдинг за 65 миллиарда долларов. Это было в ноябре 2017 года. В итоге сделку заключили с Disney. Пока нет информации, какую сумму оператор предложит во второй раз.

Напомним, Fox и Disney должны закрыть сделку до конца 2021 года. В неё входят студия 20th Century Fox, а также кабельные сети National Geographic, Sky и FX. Также Disney получит права на ряд супергероев Marvel.

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Сергей Сурепин
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