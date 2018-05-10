У Disney хотят перекупить студию Fox

Права на серию Marvel в итоге могут не достаться крупному американскому конгломерату. Студией Fox интересуется компания Comcast.

Агентство Reuters сообщило, что крупнейший кабельный оператор Comcast хочет перекупить Fox у компании Disney. Для этого оператор уже запросил у инвесторов 60 миллиардов долларов.

Ранее Comcast пытался купить медиахолдинг за 65 миллиарда долларов. Это было в ноябре 2017 года. В итоге сделку заключили с Disney. Пока нет информации, какую сумму оператор предложит во второй раз.