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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 07:32

Снуп Догга подозревают в краже иллюстрации для своего альбома у старой видеоигры

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Alex Brandon

Фото: © AP Photo/Alex Brandon

Речь идёт о проекте Rise of Nightmares. Издательство Sega уже разбирается в сложившейся ситуации.

В апреле этого года вышел сингл Heavy Hittas рэпера Снуп Догга. Он записал его совместно с исполнителями V-Town и Frisco GO. Но журналисты только сейчас обратили внимание на схожесть обложки альбома с другим артом.

Фото: © LK Will Kill You, Sega

Фото: © LK Will Kill You, Sega

Оказалось, что обложка рэпера похожа на обложку игры Rise of Nightmares. Она вышла в 2011 году для системы Kinect.

На обоих изображениях используется один и тот же арт с лицом мужчины, которому закрывают руками рот. Правда, на музыкальном альбоме нет татуировок на пальцах, однако есть гвозди, забитые в кисти рук.

Издательство Sega сообщило, что разбирается в ситуации.

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Сергей Сурепин
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