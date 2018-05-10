Снуп Догга подозревают в краже иллюстрации для своего альбома у старой видеоигры

Речь идёт о проекте Rise of Nightmares. Издательство Sega уже разбирается в сложившейся ситуации.

В апреле этого года вышел сингл Heavy Hittas рэпера Снуп Догга. Он записал его совместно с исполнителями V-Town и Frisco GO. Но журналисты только сейчас обратили внимание на схожесть обложки альбома с другим артом.

Фото: © LK Will Kill You, Sega

Оказалось, что обложка рэпера похожа на обложку игры Rise of Nightmares. Она вышла в 2011 году для системы Kinect.

На обоих изображениях используется один и тот же арт с лицом мужчины, которому закрывают руками рот. Правда, на музыкальном альбоме нет татуировок на пальцах, однако есть гвозди, забитые в кисти рук.