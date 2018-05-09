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Регион
Опубликовано 9 мая 2018, 21:00

Трамп рассказал, что хочет вместо Нобелевской премии мира

Дональд Трамп. Фото: &copy;Flickr/Daniella Zalcman

Дональд Трамп. Фото: ©Flickr/Daniella Zalcman

Ранее американские конгрессмены предложили удостоить хозяина Белого дома высокой награды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако надеется добиться победы в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

— Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить это (денуклеаризацию Корейского полуострова. — Прим. ред.)... Это единственная премия, которую я хочу, — ответил глава Белого дома на вопрос, считает ли он себя достойным премии мира.

Американский лидер подчеркнул, что отказ КНДР от ядерного оружия стал бы победой не только США, но и всего мира.

Напомним, ранее группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с предложением присудить Дональду Трампу премию мира за усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

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Алёна Темирчиева
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