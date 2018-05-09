Трамп рассказал, что хочет вместо Нобелевской премии мира

Ранее американские конгрессмены предложили удостоить хозяина Белого дома высокой награды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако надеется добиться победы в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

— Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить это (денуклеаризацию Корейского полуострова. — Прим. ред.)... Это единственная премия, которую я хочу, — ответил глава Белого дома на вопрос, считает ли он себя достойным премии мира.

Американский лидер подчеркнул, что отказ КНДР от ядерного оружия стал бы победой не только США, но и всего мира.