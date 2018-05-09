Генсек ООН отметил вклад Советского Союза в победу над нацизмом

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал помнить об уроках Второй мировой войны и отметил вклад СССР в победу. Об этом он заявил на открытии выставки в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, посвящённой 9 Мая.

— Она [война] привела к абсолютно невообразимым, опустошительным разрушениям в мире, и, я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия [для борьбы] против нацизма. Кроме того, Советский Союз понёс наибольшие, в особенности человеческие, жертвы, но и другие жертвы, чтобы победить нацизм, — сказал Гутерреш.