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Опубликовано 9 мая 2018, 19:49

Генсек ООН отметил вклад Советского Союза в победу над нацизмом

Акция "Бессмертный полк". Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Акция "Бессмертный полк". Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал помнить об уроках Второй мировой войны и отметил вклад СССР в победу. Об этом он заявил на открытии выставки в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, посвящённой 9 Мая.

— Она [война] привела к абсолютно невообразимым, опустошительным разрушениям в мире, и, я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия [для борьбы] против нацизма. Кроме того, Советский Союз понёс наибольшие, в особенности человеческие, жертвы, но и другие жертвы, чтобы победить нацизм, — сказал Гутерреш.

Он призвал страны сделать всё возможное, чтобы в мире больше никогда не произошло подобных войн, и отметил необходимость побороть любое проявление неонацизма в наше время.

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Александра Вишнякова
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