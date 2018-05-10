"Аж до мурашек". Постановщик раскрыл детали номера Самойловой на "Евровидении"

Режиссёр Алексей Голубев рассказал о технически сложной постановке, с которой певица Юлия Самойлова выступит на "Евровидении–2018", а также о главной мысли номера.

— Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вынести на сцену декорацию, разложить её. Она должна быть зафиксирована очень чётко, чтобы проекция попадала в эти точки, — цитирует Голубева РИА "Новости". — У нас всё живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек и наша артистка становится всё глубже в своём исполнении.

По его словам, номер строится таким образом, чтобы зритель прежде всего оценил талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни. При этом танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.

— На второй репетиции мы поработали над актёрской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать её, потому что это то, что должно держать зрителя, — отметил режиссёр.