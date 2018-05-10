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Опубликовано 10 мая 2018, 03:22

В Швеции 40 кг картошки ушло с аукциона за $9 000

Фото: &copy; flickr.com/Bonnie Roalsen

Фото: © flickr.com/Bonnie Roalsen

В Швеции 8 мая прошёл необычный аукцион — на нём продавали первую выращенную в этом сезоне в стране картошку. По данным местных СМИ, 40 килограммов картофеля ушло с молотка за 80 тысяч шведских крон (около 580 тысяч рублей или девять тысяч долларов).

Как отмечается, такая стоимость примерно в 200 раз больше обычных цен на картофель в местных магазинах. Собранную на аукционе сумму пожертвуют в пользу больных раком детей.

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Эмила Сидорова
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