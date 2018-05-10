В Швеции 40 кг картошки ушло с аукциона за $9 000

В Швеции 8 мая прошёл необычный аукцион — на нём продавали первую выращенную в этом сезоне в стране картошку. По данным местных СМИ, 40 килограммов картофеля ушло с молотка за 80 тысяч шведских крон (около 580 тысяч рублей или девять тысяч долларов).