В РФ предлагают ввести штрафы за привлечение подростков к несогласованным акциям

Депутаты 10 мая внесут в Госдуму законопроект, предполагающий наказание за вовлечение подростков в несанкционированные митинги. Организаторам таких мероприятий будут грозить штрафы до полумиллиона рублей или арест на 15 суток. Об этом сообщает газета "Известия".

"Митинговую" статью 20.2 КоАП РФ предлагается дополнить новой нормой, которая устанавливает ответственность за "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии".

Нарушителю будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит уже от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250–500 тысяч рублей.

Авторы законопроекта подчеркнули, что их инициатива касается не молодёжи, а "популистов от политики", которые пытаются использовать детей в своих целях.