"Осторожней, когда писаете!" В Швеции полиция нашла вора по моче на стульчаке
Забравшись в квартиру, грабитель решил справить нужду, но промахнулся мимо стульчака.
В Швеции правоохранителям удалось вычислить грабителя, забравшегося в квартиру. Помогла в этом моча подозреваемого, который промахнулся мимо унитаза.
Stockholm burglar caught after loo-seat peeing error https://t.co/hqyWM1xo6h pic.twitter.com/XQmqZv4sMs— The Local Sweden (@TheLocalSweden) 8 мая 2018 г.
— Будьте осторожны, когда писаете! — предупреждают полицейские в "Фейсбуке".
Обнаруженные "вещдоки" отправили на ДНК-экспертизу, по результатам которой и удалось найти преступника.