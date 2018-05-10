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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 09:53

"Осторожней, когда писаете!" В Швеции полиция нашла вора по моче на стульчаке

Забравшись в квартиру, грабитель решил справить нужду, но промахнулся мимо стульчака.

В Швеции правоохранителям удалось вычислить грабителя, забравшегося в квартиру. Помогла в этом моча подозреваемого, который промахнулся мимо унитаза.

— Будьте осторожны, когда писаете! — предупреждают полицейские в "Фейсбуке".

Обнаруженные "вещдоки" отправили на ДНК-экспертизу, по результатам которой и удалось найти преступника.

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Эмила Сидорова
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