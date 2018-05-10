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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 09:49

Туристка из России насмерть разбилась в Черногории, упав со скалы

Фото: flickr.com/Deian Vladov

Фото: flickr.com/Deian Vladov

По предварительным данным, девушка отправилась в поход в горы без нормального альпинистского снаряжения.

21-летняя туристка из России Баранова Э. насмерть разбилась, упав со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории. Отмечается, что она вместе с соотечественниками отправилась в поход без нормального альпинистского снаряжения, что и стало причиной несчастного случая. Об этом сообщает Горная служба спасения (ГСС) Черногории.

— Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили тело пострадавшей без признаков жизни, рядом с которым был руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь, — сообщили в ГСС Черногории.

В ведомстве пояснили, что он с Барановой и ещё тремя туристками собирался перейти перевал Самар, когда 21-летняя девушка сорвалась со скалы.

Сейчас местные спасатели приступили к эвакуации группы.

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Янковская Ольга
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