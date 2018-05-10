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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 10:09

В ГД предложат расширить "закон Димы Яковлева" на тех, кто вмешивается в выборы

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

В Госдуму внесут поправки к "закону Димы Яковлева", согласно которым действие законопроекта будет распространяться на иностранцев, вмешивающихся в выборы в России. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

— Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесёт законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России — "закон Димы Яковлева", — заявил Исаев.

Он добавил, что поправки предлагают распространять на иностранные организации, государственные институты и физических лиц, если есть факты "натаскивания кандидатов, информационной помощи" и другие, более жёсткие, формы вмешательства.

Как ранее сообщалось, "закон Димы Яковлева" был принят в декабре 2012 года. Он запрещает американцам усыновлять российских детей.

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Янковская Ольга
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