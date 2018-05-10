В ГД предложат расширить "закон Димы Яковлева" на тех, кто вмешивается в выборы

В Госдуму внесут поправки к "закону Димы Яковлева", согласно которым действие законопроекта будет распространяться на иностранцев, вмешивающихся в выборы в России. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

— Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесёт законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России — "закон Димы Яковлева", — заявил Исаев.

Он добавил, что поправки предлагают распространять на иностранные организации, государственные институты и физических лиц, если есть факты "натаскивания кандидатов, информационной помощи" и другие, более жёсткие, формы вмешательства.