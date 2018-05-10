Летняя распродажа Steam начнётся 21 июня
Разработчики из Valve пока официально не подтвердили информацию, касающуюся проведения акции.
По информации сайта Steam Database, летняя распродажа Steam начнётся 21 июня. Сам сервис отслеживает изменения в цифровом магазине Valve.
Разработчики из Valve не прокомментировали информацию. Создатели Steam официально никогда не объявляют даты проведения распродаж. Однако, исходя из опыта 2017 года, можно предположить, что акция пройдёт в это время. Ранее разработчики проводили распродажу с 22 июня по 5 июля.
В прошлом году о дате проведения распродажи удалось узнать благодаря сообщению одного из сотрудников платёжной системы PayPal.