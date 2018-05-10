Летняя распродажа Steam начнётся 21 июня

Разработчики из Valve не прокомментировали информацию. Создатели Steam официально никогда не объявляют даты проведения распродаж. Однако, исходя из опыта 2017 года, можно предположить, что акция пройдёт в это время. Ранее разработчики проводили распродажу с 22 июня по 5 июля.