Авторы фильма создали специальный хештег #УэйдУилсонТребуетВашейСестрыПроститеЧертовАвтокорректТишины.

Исполнитель главной роли "Дэдпула" Райан Рейнольдс опубликовал письмо. В нём он попросил фанатов специально не раскрывать сюжет второй части франшизы.

В своей записке актёр обратился к "величайшим фанатам во Вселенной". По словам Рейнольдса, команда фильма начала пресс-тур фильма "Дэдпул-2". Актёр рассказал, что только несколько человек знают настоящий сюжет будущей ленты, поэтому авторы кино просят не раскрывать подробности фильма.

Вместе с этим в письме фигурирует специальный хештег #УэйдУилсонТребуетВашейСестрыПроститеЧертовАвтокорректТишины. Само же письмо пародирует обращение братьев Руссо, когда те просили фанатов не раскрывать сюжет фильма "Мстители. Война бесконечности".