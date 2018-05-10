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Опубликовано 10 мая 2018, 10:32

Создатели "Дэдпула" попросили фанатов не раскрывать сюжет продолжения

Фото: &copy; twitter/VancityReynolds

Фото: © twitter/VancityReynolds

Авторы фильма создали специальный хештег #УэйдУилсонТребуетВашейСестрыПроститеЧертовАвтокорректТишины.

Исполнитель главной роли "Дэдпула" Райан Рейнольдс опубликовал письмо. В нём он попросил фанатов специально не раскрывать сюжет второй части франшизы.

В своей записке актёр обратился к "величайшим фанатам во Вселенной". По словам Рейнольдса, команда фильма начала пресс-тур фильма "Дэдпул-2". Актёр рассказал, что только несколько человек знают настоящий сюжет будущей ленты, поэтому авторы кино просят не раскрывать подробности фильма.

Вместе с этим в письме фигурирует специальный хештег #УэйдУилсонТребуетВашейСестрыПроститеЧертовАвтокорректТишины. Само же письмо пародирует обращение братьев Руссо, когда те просили фанатов не раскрывать сюжет фильма "Мстители. Война бесконечности".

Напомним, фильм "Дэдпул-2" выходит в российский прокат 17 мая.

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Сергей Сурепин
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