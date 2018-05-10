Звезда "Красоты по-американски" снимется в фильме Marvel

Четырёхкратная номинантка премии "Оскар" Аннетт Бенинг получила роль в своём первом супергеройском фильме.

Аннетт Бенинг известна по ролям в фильмах "Театр" и "Красота по-американски". Актриса присоединилась к составу боевика "Капитан Марвел" — экранизации одноимённого комикса Marvel. Кого именно сыграет Бенинг — неизвестно.

Режиссёры фильма — Анна Боден и Райан Флек. Сценарий написала Женева Робертсон-Дуорет. Действие ленты разворачивается в 1990-е годы, задолго до того, как Тони Старк создал свою первую броню.