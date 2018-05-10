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Опубликовано 10 мая 2018, 11:13

Звезда "Красоты по-американски" снимется в фильме Marvel

Кадр фильма "Красота по-американски"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Красота по-американски"/ © Кинопоиск

Четырёхкратная номинантка премии "Оскар" Аннетт Бенинг получила роль в своём первом супергеройском фильме.

Аннетт Бенинг известна по ролям в фильмах "Театр" и "Красота по-американски". Актриса присоединилась к составу боевика "Капитан Марвел" — экранизации одноимённого комикса Marvel. Кого именно сыграет Бенинг — неизвестно.

Режиссёры фильма — Анна Боден и Райан Флек. Сценарий написала Женева Робертсон-Дуорет. Действие ленты разворачивается в 1990-е годы, задолго до того, как Тони Старк создал свою первую броню.

Напомним, премьера фильма "Капитан Марвел" запланирована на 7 марта 2019 года. Участие в съёмках принимают Бен Мендельсон, Кларк Грегг, Джимон Хонсу и Ли Пейс. Главную героиню сыграет Бри Ларсон.

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Сергей Сурепин
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