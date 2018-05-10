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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 10:53

Названа дата выхода боевика "Плохие парни — 3" с Уиллом Смитом

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Вместе с этим стало известно и о том, когда выйдет биографическая лента "Ты мой друг" с Томом Хэнксом.

Компания Sony вновь добавила в график своих релизов фильм "Плохие парни — 3". Студия планирует выпустить боевик 17 января 2020 года.

Режиссёры — бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Главные роли в фильме сыграют Мартин Лоуренс и Уилл Смит. Они же играли в оригинальных лентах. Продюсер кино — Джерри Брукхаймер.

Вместе с этим Sony назвала дату выхода биографической ленты "Ты мой друг". Главную роль в ней сыграл Том Хэнкс. Фильм выйдет 18 октября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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