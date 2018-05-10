Названа дата выхода боевика "Плохие парни — 3" с Уиллом Смитом

Вместе с этим стало известно и о том, когда выйдет биографическая лента "Ты мой друг" с Томом Хэнксом.

Компания Sony вновь добавила в график своих релизов фильм "Плохие парни — 3". Студия планирует выпустить боевик 17 января 2020 года.

Режиссёры — бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Главные роли в фильме сыграют Мартин Лоуренс и Уилл Смит. Они же играли в оригинальных лентах. Продюсер кино — Джерри Брукхаймер.