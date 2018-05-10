Создатель "Смешариков" снимет мультфильм на английском языке

Дмитрий Чернов, который работает над сериалом и полнометражными фильмами "Смешарики", снимет англоязычный мультфильм "Мой друг Финник". Над проектом работает группа компаний "Рики" в сотрудничестве с анимационными кинокомпаниями Baboon Animation и 3 Beep.

Сценарий создали Дмитрий Чернов, Тим Веренко и Татьяна Белова. Главная героиня мультфильма — 10-летняя американская девочка Кристен, которая вместе с семьёй переезжает в Шотландию. Там она обнаруживает, что в их доме живёт волшебное существо — его зовут Финн. Когда Кристен пропадает, Финн вынужден оставить укрытие и отправиться на поиски, рискуя собственной жизнью.