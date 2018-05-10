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Опубликовано 10 мая 2018, 09:52

Создатель "Смешариков" снимет мультфильм на английском языке

Фото &copy; Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Группа компаний "Рики" создаёт ленту с нью-йоркскими кинокомпаниями Baboon Animation и 3 Beep.

Дмитрий Чернов, который работает над сериалом и полнометражными фильмами "Смешарики", снимет англоязычный мультфильм "Мой друг Финник". Над проектом работает группа компаний "Рики" в сотрудничестве с анимационными кинокомпаниями Baboon Animation и 3 Beep.

Сценарий создали Дмитрий Чернов, Тим Веренко и Татьяна Белова. Главная героиня мультфильма — 10-летняя американская девочка Кристен, которая вместе с семьёй переезжает в Шотландию. Там она обнаруживает, что в их доме живёт волшебное существо — его зовут Финн. Когда Кристен пропадает, Финн вынужден оставить укрытие и отправиться на поиски, рискуя собственной жизнью.

Продюсеры проекта — Илья Попов, Иван Поляков, Юлия Осетинская и Диана Юринова. Даты премьеры пока нет.

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Сергей Сурепин
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