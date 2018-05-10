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Опубликовано 10 мая 2018, 11:39

Игры из Steam появятся на iPhone и iPad

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; Apple

Коллаж © L!FE  Фото: © Apple

Разработчики Valve готовятся выпустить стриминговое приложение для запуска игр на смартфонах и планшетах.

Игры из электронного магазина видеоигр Steam станут доступны для мобильных платформ iOS и tvOS. Об этом сообщает the Verge. Для этого Valve выпустит отдельное мобильное приложение Steam Link.

Смартфон или планшет покажет лишь трансляцию игр, запускаться они будут на ПК. Для этого требуется стабильное подключение к сети Wi-Fi с частотой 5 Ггц. При соединении с LTE запуск игр будет невозможен.

Предположительно, приложение Steam Link будет представлено 21 мая. Также оно выйдет на Android, пока в бета-версии. На презентации разработчики также огласят полный список поддерживаемых контроллеров.

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Денис Марков
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