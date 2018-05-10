Игры из Steam появятся на iPhone и iPad

Разработчики Valve готовятся выпустить стриминговое приложение для запуска игр на смартфонах и планшетах.

Игры из электронного магазина видеоигр Steam станут доступны для мобильных платформ iOS и tvOS. Об этом сообщает the Verge. Для этого Valve выпустит отдельное мобильное приложение Steam Link.

Смартфон или планшет покажет лишь трансляцию игр, запускаться они будут на ПК. Для этого требуется стабильное подключение к сети Wi-Fi с частотой 5 Ггц. При соединении с LTE запуск игр будет невозможен.