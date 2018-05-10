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Опубликовано 10 мая 2018, 12:51

В результате прорыва дамбы в Кении погибло 38 человек

Инцидент произошёл в ночь на 10 мая. Затопленными оказались несколько густонаселённых деревень.

В результате прорыва дамбы в Кении погибло 38 человек. Как сообщает местный телеканал Citizen, правительство страны поможет оставшимся без крова найти временное укрытие и предоставит им еду.

Прорыв дамбы Пател в районе Субукиа произошёл в ночь на 10 мая, после чего затопленными оказались несколько густонаселённых деревень. Ранее сообщалось, что в результате инцидента в общей сложности пострадало не менее двух с половиной тысяч жителей.

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Майя Селезнёва
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