В результате прорыва дамбы в Кении погибло 38 человек
Инцидент произошёл в ночь на 10 мая. Затопленными оказались несколько густонаселённых деревень.
В результате прорыва дамбы в Кении погибло 38 человек. Как сообщает местный телеканал Citizen, правительство страны поможет оставшимся без крова найти временное укрытие и предоставит им еду.
Floods, Levees and Dams "Dam Break in Kenya Wipes Out Villages, Leaving Many Homeless" https://t.co/pC2c4fcoaZ— Caroline (@strong_girl2012) 10 мая 2018 г.
Прорыв дамбы Пател в районе Субукиа произошёл в ночь на 10 мая, после чего затопленными оказались несколько густонаселённых деревень. Ранее сообщалось, что в результате инцидента в общей сложности пострадало не менее двух с половиной тысяч жителей.