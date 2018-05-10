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Опубликовано 10 мая 2018, 13:10

Звезда сериала "Настоящий детектив" снимется в политическом триллере

Винс Вон присоединился к актёрскому составу фильма, который рассказывает историю Джин Сиберг.

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Винс Вон, Стивен Рут и Иван Атталь примут участие в съёмках политического триллера "Против всех врагов". Лента рассказывает о легенде французской новой волны, актрисе Джин Сиберг.

Главную роль сыграет Кристен Стюарт. Также в фильме снимутся Зази Битц, Джек О’Коннелл, Энтони Маки, Маргарет Куэлли и Колм Мини.

Ленту снимает Бенедикт Эндрюс. Сценарий, основанный на реальных событиях, создали Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус. Фильм расскажет о Сиберг, которая оказалась в центре борьбы за гражданские права в Америке 1960-х. Её деятельность в роли активиста и романтические отношения привлекли внимание ФБР.

У фильма пока нет даты выхода. Проект спродюсируют Фред Бергер и Брайан Кэвэна-Джонс.

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Сергей Сурепин
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