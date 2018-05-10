Геймеры опровергли 100-летний довод Альберта Эйнштейна

Игроки совместно с учёными провели самую массовую проверку принципов квантовой физики.

Всего было задействовано более ста тысяч геймеров. Они проходили онлайн-игру и генерировали абсолютно случайные числа.

Организатор проекта Big Bell Test Морган Митчелл заявил, что спор Бора и Эйнштейна, который начался 90 лет назад, всё ещё сохраняет человеческий и философский элементы. По его словам, большие машины и детекторы позволили открыть бозон Хиггса, однако учёные могут проверить локальный реализм только тогда, когда они сами будут принимать участие в опытах.

Всего с помощью геймеров удалось получить 90 миллионов случайных чисел. На основании этого проводились измерения. Ранее Эйнштейн заявил, что контринтуитивные принципы квантовой физики можно описать при помощи обычной физики, используя скрытые переменные. Другие учёные не соглашались с этим утверждением.

Эйнштейн указывал на призрачное действие на дистанции. Суть феномена заключался в том, что частицы, которые связаны друг с другом на квантовом уровне, меняют свойства в присутствии другой стороны даже на большом расстоянии друг от друга. Физик считал, что это противоречит теории относительности, когда данные не могут передаваться быстрее скорости света.