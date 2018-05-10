Геймера приговорили к году тюрьмы за взлом серверов World of Warcraft

В 2010 году румынский хакер использовал сервис для заказных DDoS-атак. Таким образом он хотел дестабилизировать работу европейских серверов популярной игры.

На днях состоялось судебное заседание по этому поводу. В итоге геймера приговорили к году тюремного заключения.

Осуждённым оказался 38-летний Калин Матейяс, который решил провести масштабную DDoS-атаку после спора, возникшего между участниками рейда, о том, как делить между игроками полученные артефакты. Румын с февраля по ноябрь 2010 года систематически атаковал европейские серверы World of Warcraft.

От действий игрока пострадали не только те, на кого он держал обиду, но и тысячи обычных пользователей. Blizzard заняла принципиальную позицию по этому делу и обратилась с жалобой в правоохранительные органы. В итоге вопросом занялись сотрудники ФБР.