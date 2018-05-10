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Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 12:50

Геймера приговорили к году тюрьмы за взлом серверов World of Warcraft

Фото: &copy;&nbsp;BagoGames

Фото: © BagoGames

В 2010 году румынский хакер использовал сервис для заказных DDoS-атак. Таким образом он хотел дестабилизировать работу европейских серверов популярной игры.

На днях состоялось судебное заседание по этому поводу. В итоге геймера приговорили к году тюремного заключения.

Осуждённым оказался 38-летний Калин Матейяс, который решил провести масштабную DDoS-атаку после спора, возникшего между участниками рейда, о том, как делить между игроками полученные артефакты. Румын с февраля по ноябрь 2010 года систематически атаковал европейские серверы World of Warcraft.

От действий игрока пострадали не только те, на кого он держал обиду, но и тысячи обычных пользователей. Blizzard заняла принципиальную позицию по этому делу и обратилась с жалобой в правоохранительные органы. В итоге вопросом занялись сотрудники ФБР.

Теперь Калин проведёт год в федеральной тюрьме. Вместе с этим он должен выплатить Blizzard компенсацию. Размер штрафа — 29 987 долларов.

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Сергей Сурепин
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