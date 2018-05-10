Звезда "Железного человека" заспойлерила сюжет четвёртых "Мстителей"
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Актриса Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс, предположительно рассказала о будущем франшизы Marvel.
Звезда Голливуда, как предполагают журналисты, в недавнем интервью раскрыла подробности сюжета четвёртой части "Мстителей". Актриса рассказала, что её персонаж Пеппер Поттс и Тони Старк проделали очень длительный путь вместе.
Пэлтроу заявила, что Поттс и Старк спустя десятилетие поженились и скоро у них будет ребёнок. Актриса подытожила, что отношения персонажей развивались всеми способами, которыми развиваются все великие романы.
Если слова Пэлтроу правдимы, то её персонаж, по всей видимости, была беременна в фильме "Мстители: Война бесконечности". На это намекала одна из сцен в начале ленты. Скорее всего, в четвёртых "Мстителях" Тони Старк уже будет отцом.
Напомним, российская премьера следующей части "Мстителей" запланирована на 2 мая 2019 года.