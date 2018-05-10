Звезда "Железного человека" заспойлерила сюжет четвёртых "Мстителей"

Актриса Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс, предположительно рассказала о будущем франшизы Marvel.

Звезда Голливуда, как предполагают журналисты, в недавнем интервью раскрыла подробности сюжета четвёртой части "Мстителей". Актриса рассказала, что её персонаж Пеппер Поттс и Тони Старк проделали очень длительный путь вместе.

Пэлтроу заявила, что Поттс и Старк спустя десятилетие поженились и скоро у них будет ребёнок. Актриса подытожила, что отношения персонажей развивались всеми способами, которыми развиваются все великие романы.

Если слова Пэлтроу правдимы, то её персонаж, по всей видимости, была беременна в фильме "Мстители: Война бесконечности". На это намекала одна из сцен в начале ленты. Скорее всего, в четвёртых "Мстителях" Тони Старк уже будет отцом.