Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 12:10

Звезда "Железного человека" заспойлерила сюжет четвёртых "Мстителей"

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Актриса Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс, предположительно рассказала о будущем франшизы Marvel.

Звезда Голливуда, как предполагают журналисты, в недавнем интервью раскрыла подробности сюжета четвёртой части "Мстителей". Актриса рассказала, что её персонаж Пеппер Поттс и Тони Старк проделали очень длительный путь вместе.

Пэлтроу заявила, что Поттс и Старк спустя десятилетие поженились и скоро у них будет ребёнок. Актриса подытожила, что отношения персонажей развивались всеми способами, которыми развиваются все великие романы.

Если слова Пэлтроу правдимы, то её персонаж, по всей видимости, была беременна в фильме "Мстители: Война бесконечности". На это намекала одна из сцен в начале ленты. Скорее всего, в четвёртых "Мстителях" Тони Старк уже будет отцом.

Напомним, российская премьера следующей части "Мстителей" запланирована на 2 мая 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • мстители
  • Гвинет Пэлтроу (актриса)
  • Marvel
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar