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Опубликовано 11 мая 2018, 08:06

Звезда "Человека-паука" впервые стала мамой

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

36-летняя американская актриса, модель, певица и продюсер Кирстен Данст родила своего первенца.

Кирстен Данст и её возлюбленный, актёр Джесси Племонс, стали родителями. У пары родился мальчик.

Актриса начала встречаться с Джесси в 2016 году. Это произошло сразу после съёмок второго сезона сериала "Фарго". В шоу они играли супружескую пару.

В январе 2017 года пара объявила о помолвке. Спустя практически год они рассказали о том, что ждут ребёнка. Это было в декабре 2017 года. В июне прошлого года Данст заявила, что решительно настроена на пополнение в семействе.

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Сергей Сурепин
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