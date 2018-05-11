Звезда "Человека-паука" впервые стала мамой

Актриса начала встречаться с Джесси в 2016 году. Это произошло сразу после съёмок второго сезона сериала "Фарго". В шоу они играли супружескую пару.

В январе 2017 года пара объявила о помолвке. Спустя практически год они рассказали о том, что ждут ребёнка. Это было в декабре 2017 года. В июне прошлого года Данст заявила, что решительно настроена на пополнение в семействе.