Звезда "Отряда самоубийц" хочет, чтобы фильм про Харли Квинн получил рейтинг 18+

Актриса Марго Робби поговорила с журналистами издания Collider и рассказала свои мысли по поводу будущего сольного фильма "Харли Квинн".

По словам Робби, она предложила идею спин-оффа про Харли Квинн. Это произошло ещё на съёмках "Отряда самоубийц" в 2015 году.

Актриса заявила, что она предложила снять ленту с рейтингом 18+. Фильм должен рассказывать про банду девушек, в которую входит Харли. Робби подумала, что её героине нужны друзья.

Вместе с этим, как призналась актриса, для фильма нужна режиссёр-женщина, которая подробно расскажет всю эту историю. Робби хотела предоставить режиссёру крупный бюджет. В итоге фильм будет снимать Кэти Ян.