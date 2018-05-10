Звезда "Отряда самоубийц" хочет, чтобы фильм про Харли Квинн получил рейтинг 18+
Кадр фильма "Отряд самоубийц"/ © Кинопоиск
Актриса Марго Робби поговорила с журналистами издания Collider и рассказала свои мысли по поводу будущего сольного фильма "Харли Квинн".
По словам Робби, она предложила идею спин-оффа про Харли Квинн. Это произошло ещё на съёмках "Отряда самоубийц" в 2015 году.
Актриса заявила, что она предложила снять ленту с рейтингом 18+. Фильм должен рассказывать про банду девушек, в которую входит Харли. Робби подумала, что её героине нужны друзья.
Вместе с этим, как призналась актриса, для фильма нужна режиссёр-женщина, которая подробно расскажет всю эту историю. Робби хотела предоставить режиссёру крупный бюджет. В итоге фильм будет снимать Кэти Ян.
Напомним, что из-за съёмок фильма про Харли Квинн пришлось перенести работу над продолжением "Отряда самоубийц". Проектом займутся в 2019 году.