Компьютерная игра впервые получила премию "Эмми"

Компания Riot Games получила спортивную награду "Эмми" за выдающийся графический дизайн прямой трансляции турнира 2017 World Championship по League of Legends.

Помимо создателей популярной игры League of Legends, в номинации участвовал турнир ELEAGUE по Counter-Strike: Global Offensive. Также за победу сражались баскетбольные трансляции американских телеканалов.

Турнир 2017 World Championship проходил на национальном стадионе в Пекине. В рамках церемонии открытия организаторы использовали технологию альтернативной реальности для изображения дракона и живые выступления музыкантов.