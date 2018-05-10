Компьютерная игра впервые получила премию "Эмми"
Фото © Riot Games
Компания Riot Games получила спортивную награду "Эмми" за выдающийся графический дизайн прямой трансляции турнира 2017 World Championship по League of Legends.
Помимо создателей популярной игры League of Legends, в номинации участвовал турнир ELEAGUE по Counter-Strike: Global Offensive. Также за победу сражались баскетбольные трансляции американских телеканалов.
Турнир 2017 World Championship проходил на национальном стадионе в Пекине. В рамках церемонии открытия организаторы использовали технологию альтернативной реальности для изображения дракона и живые выступления музыкантов.
Напомним, премия "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" для кино, премии "Грэмми" для музыки и премии "Тони" для театра. Её вручают ежегодно с 1949 года.