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Опубликовано 10 мая 2018, 14:54

Компьютерная игра впервые получила премию "Эмми"

Фото &copy; Riot Games

Фото © Riot Games

Компания Riot Games получила спортивную награду "Эмми" за выдающийся графический дизайн прямой трансляции турнира 2017 World Championship по League of Legends.

Помимо создателей популярной игры League of Legends, в номинации участвовал турнир ELEAGUE по Counter-Strike: Global Offensive. Также за победу сражались баскетбольные трансляции американских телеканалов.

Турнир 2017 World Championship проходил на национальном стадионе в Пекине. В рамках церемонии открытия организаторы использовали технологию альтернативной реальности для изображения дракона и живые выступления музыкантов.

Напомним, премия "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" для кино, премии "Грэмми" для музыки и премии "Тони" для театра. Её вручают ежегодно с 1949 года.

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Сергей Сурепин
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