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Опубликовано 10 мая 2018, 18:58

Число погибших при прорыве дамбы в Кении возросло до 47 человек

По данным правительства страны, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.

Число жертв от прорыва плотины "Патель" в Кении возросло до 47 человек, передаёт агентство Рейтер.

— На данный момент 47 погибших, — цитирует агентство слова главы местной полиции.

Прорыв дамбы "Патель" в районе Субукиа произошёл в ночь на 10 мая, после чего затопленными оказались несколько густонаселённых деревень. Как пишет AP со ссылкой на правительство Кении, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.

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Иван Гусев
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