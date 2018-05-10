Число погибших при прорыве дамбы в Кении возросло до 47 человек
По данным правительства страны, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.
Число жертв от прорыва плотины "Патель" в Кении возросло до 47 человек, передаёт агентство Рейтер.
At least 41 people are dead after a dam burst in Kenya’s Rift Valley, smashing into villages and sweeping away hundreds of homes.— AJ+ (@ajplus) 10 мая 2018 г.
Weeks of torrential rain have led to flooding and mudslides that killed over 150 people. pic.twitter.com/7N7vzF6V4r
— На данный момент 47 погибших, — цитирует агентство слова главы местной полиции.
Прорыв дамбы "Патель" в районе Субукиа произошёл в ночь на 10 мая, после чего затопленными оказались несколько густонаселённых деревень. Как пишет AP со ссылкой на правительство Кении, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.