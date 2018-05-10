Число погибших при прорыве дамбы в Кении возросло до 47 человек

По данным правительства страны, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.

Число жертв от прорыва плотины "Патель" в Кении возросло до 47 человек, передаёт агентство Рейтер.

Прорыв дамбы "Патель" в районе Субукиа произошёл в ночь на 10 мая, после чего затопленными оказались несколько густонаселённых деревень. Как пишет AP со ссылкой на правительство Кении, с марта от сезонных наводнений погибло по меньшей мере 132 человека.