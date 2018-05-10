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Опубликовано 10 мая 2018, 22:14

Кудрину предложили возглавить Счётную палату

Фото: &copy; РИА Новости / Илья Питалев

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Экс-министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счётную палату. Об этом сообщает газета "Ведомости", информацию подтвердил и сам руководитель Центра стратегических разработок.

— Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьёзно подумаю, — прокомментировал Кудрин.

Он добавил, что в ближайшее время намерен встретиться с единороссами, чтобы всё обсудить.

По закону Госдума представляет президенту трёх кандидатов, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов. Консультации по кандидатуре главы Счётной палаты начались утром 10 мая.

Напомним, нынешнего председателя СП Татьяну Голикову Дмитрий Медведев ранее выдвинул на пост вице-премьера по социальной политике, и она уже заявила, что готова работать в новом правительстве.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин может назначить Алексея Кудрина на "важный пост".

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Александра Вишнякова
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