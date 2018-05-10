Юлия Самойлова выступила в полуфинале "Евровидения"

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию, выступила во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне.

— Трогательное и эмоциональное исполнение от России, — говорится в "твиттере" конкурса.

Певица исполнила композицию I Won't Break, номер сопровождало выступление танцоров балета "Тодес", которые, как ранее рассказал постановщик, олицетворяют Адама и Еву. Сама Самойлова пела на вершине "горы".