Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2018, 23:16

Юлия Самойлова выступила в полуфинале "Евровидения"

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию, выступила во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне.

— Трогательное и эмоциональное исполнение от России, — говорится в "твиттере" конкурса.

Певица исполнила композицию I Won't Break, номер сопровождало выступление танцоров балета "Тодес", которые, как ранее рассказал постановщик, олицетворяют Адама и Еву. Сама Самойлова пела на вершине "горы".

Напомним, финал "Евровидения" состоится 12 мая.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Португалия
  • В мире
  • Юлия Самойлова
  • Евровидение
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar