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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 00:12

Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Лиссабоне по итогу полуфинала конкурса "Евровидение" объявлена вторая группа финалистов. Российская участница Юлия Самойлова по результатам голосования в финал не прошла.

В десятке финалистов оказались представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов.

Напомним, Юлия Самойлова выступила под шестым номером с песней I Won"t Break.

Финал конкурса состоится 12 мая.

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Александра Вишнякова
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