Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения"
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
В Лиссабоне по итогу полуфинала конкурса "Евровидение" объявлена вторая группа финалистов. Российская участница Юлия Самойлова по результатам голосования в финал не прошла.
В десятке финалистов оказались представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов.
Напомним, Юлия Самойлова выступила под шестым номером с песней I Won"t Break.
Финал конкурса состоится 12 мая.