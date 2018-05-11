Режиссёры "Мстителей" ещё не полностью сняли четвёртую часть

По словам режиссёров, они ещё не начали монтаж четвёртой части "Мстителей". При этом стало известно, что съёмки фильма пока полностью не завершены.

Энтони заявил, что они с братом всегда обсуждают творческий процесс. По его словам, фильм делается три раза: когда пишешь его, когда снимаешь его и когда монтируешь его. Режиссёр рассказал, что пока команда не приступала к монтажу. Он признался, что есть ещё некоторые вещи, которые необходимо снять, чтобы завершить фильм.