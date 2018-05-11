Режиссёры "Мстителей" ещё не полностью сняли четвёртую часть
Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск
Братья Руссо — Энтони и Джо — поделились подробностями работы над продолжением "Войны бесконечности".
По словам режиссёров, они ещё не начали монтаж четвёртой части "Мстителей". При этом стало известно, что съёмки фильма пока полностью не завершены.
Энтони заявил, что они с братом всегда обсуждают творческий процесс. По его словам, фильм делается три раза: когда пишешь его, когда снимаешь его и когда монтируешь его. Режиссёр рассказал, что пока команда не приступала к монтажу. Он признался, что есть ещё некоторые вещи, которые необходимо снять, чтобы завершить фильм.
Напомним, следующая часть "Мстителей" выходит 2 мая 2019 года.