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Опубликовано 11 мая 2018, 08:10

Автор "Мстителей" рассказал, почему Халк поссорился с человеческой версией себя

Кадр фильма "Тор: Рагнарёк"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Тор: Рагнарёк"/ © Кинопоиск

Джо Руссо, режиссёр фильма, решил прояснить ситуацию, связанную с отношениями Халка и Брюса Баннера.

В новом фильме "Мстители: Война бесконечности" между Халком и его человеческой версией — Брюсом Баннером произошёл конфликт. Режиссёр ленты Джо Руссо пояснил природу взаимоотношений между персонажами.

В одном из эпизодов "Войны бесконечности" стало известно, что Баннер потерял способность превращаться в Халка. Теперь мы знаем, что причина заключается в прошлом фильме. По словам режиссёра, ответ можно найти в фильме "Тор: Рагнарёк".

Два персонажа постоянно конфликтуют между собой за контроль. И если бы Халк мог сказать почему, то это из-за того, что Баннер хочет его только для сражений. А он уже достаточно раз спасал Брюса

Джо Руссо

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел в российский прокат 3 мая 2018 года.

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Сергей Сурепин
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