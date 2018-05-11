Автор "Мстителей" рассказал, почему Халк поссорился с человеческой версией себя
Кадр фильма "Тор: Рагнарёк"/ © Кинопоиск
Джо Руссо, режиссёр фильма, решил прояснить ситуацию, связанную с отношениями Халка и Брюса Баннера.
В новом фильме "Мстители: Война бесконечности" между Халком и его человеческой версией — Брюсом Баннером произошёл конфликт. Режиссёр ленты Джо Руссо пояснил природу взаимоотношений между персонажами.
В одном из эпизодов "Войны бесконечности" стало известно, что Баннер потерял способность превращаться в Халка. Теперь мы знаем, что причина заключается в прошлом фильме. По словам режиссёра, ответ можно найти в фильме "Тор: Рагнарёк".
Два персонажа постоянно конфликтуют между собой за контроль. И если бы Халк мог сказать почему, то это из-за того, что Баннер хочет его только для сражений. А он уже достаточно раз спасал Брюса
Джо Руссо
Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел в российский прокат 3 мая 2018 года.