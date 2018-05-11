Продюсер оценил выступление Самойловой на "Евровидении"
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Певица Юлия Самойлова сделала на "Евровидении" всё, что было в её силах, об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, который также полностью продюсировал номер певицы.
— Болезненно для меня лично. Это впервые в моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно, — цитирует продюсера РИА "Новости".
Он подчеркнул, что певица сделала всё, что было в её силах.
— Это правда. Её надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый, — сказал Аксюта, добавив, что сейчас Юлии "будет нелегко".
Напомним, участница от России Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения-2018". Среди второй десятки финалистов оказались представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении, Нидерландов.