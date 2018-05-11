Продюсер оценил выступление Самойловой на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова сделала на "Евровидении" всё, что было в её силах, об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, который также полностью продюсировал номер певицы.

— Болезненно для меня лично. Это впервые в моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно, — цитирует продюсера РИА "Новости".

Он подчеркнул, что певица сделала всё, что было в её силах.

— Это правда. Её надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый, — сказал Аксюта, добавив, что сейчас Юлии "будет нелегко".