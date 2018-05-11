Авторы "Хищника" показали первый трейлер будущего фильма

Согласно предварительной информации, премьера новой ленты запланирована на 13 сентября этого года.

Несмотря на отсутствие цифр в названии, лента будет полноценным продолжением прошлых фильмов. Согласно сюжету, главный герой, который служил в морской пехоте, обнаруживает на Земле инопланетную расу, но никто ему не верит.