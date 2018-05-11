Авторы "Хищника" показали первый трейлер будущего фильма
Кадр видео 20th Century Fox
Согласно предварительной информации, премьера новой ленты запланирована на 13 сентября этого года.
Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер боевика "Хищник". Фильм изначально должен был стать перезапуском серии.
Несмотря на отсутствие цифр в названии, лента будет полноценным продолжением прошлых фильмов. Согласно сюжету, главный герой, который служил в морской пехоте, обнаруживает на Земле инопланетную расу, но никто ему не верит.
Режиссёр фильма — Шейн Блэк, известный по работе над третьей частью "Железного человека". Главные роли исполнили Бойд Холбрук, Ивонн Страховски и Джейкоб Тремблей.
Российская премьера запланирована на 13 сентября.