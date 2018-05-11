Искусственный интеллект научили создавать карты для культовой игры Doom

Разработчики использовали специальный класс алгоритмов GAN для автономного механического обучения искусственного интеллекта.

В рамках проведения исследования по улучшению генерации уровней в видеоиграх разработчики создали искусственный интеллект. Он может самостоятельно создавать карты для культовой игры Doom.

Чтобы научить искусственный интеллект думать, разработчикам пришлось взять порядка тысячи карт для Doom из сети Интернет. После этого программа начала самостоятельно проектировать дизайн локаций.