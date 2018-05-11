Искусственный интеллект научили создавать карты для культовой игры Doom
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Разработчики использовали специальный класс алгоритмов GAN для автономного механического обучения искусственного интеллекта.
В рамках проведения исследования по улучшению генерации уровней в видеоиграх разработчики создали искусственный интеллект. Он может самостоятельно создавать карты для культовой игры Doom.
Чтобы научить искусственный интеллект думать, разработчикам пришлось взять порядка тысячи карт для Doom из сети Интернет. После этого программа начала самостоятельно проектировать дизайн локаций.
Искусственный интеллект использует сразу две функции. Первая необходима для создания окружения на карте, вторая — для проектирования расстояния между объектами. Пока разработчики не показали карты, которые создал искусственный интеллект.