Самойлова поблагодарила поклонников за поддержку на "Евровидении"
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом и поблагодарила свою команду и всех поклонников за поддержку.
— Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал, — цитирует ТАСС певицу.
Исполнительница назвала время, проведённое в подготовке к "Евровидению", и сам конкурс незабываемыми.
— Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьёй. Всё было круто, все молодцы. Незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моём сердце, — сказала она.
Напомним, участница от России Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения-2018". В полуфинале конкурса в Лиссабоне она исполняла песню I Won't Break.