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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 03:34

Самойлова поблагодарила поклонников за поддержку на "Евровидении"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом и поблагодарила свою команду и всех поклонников за поддержку.

— Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал, — цитирует ТАСС певицу.

Исполнительница назвала время, проведённое в подготовке к "Евровидению", и сам конкурс незабываемыми.

— Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьёй. Всё было круто, все молодцы. Незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моём сердце, — сказала она.

Напомним, участница от России Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения-2018". В полуфинале конкурса в Лиссабоне она исполняла песню I Won't Break.

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Александра Вишнякова
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