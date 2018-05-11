Самойлова поблагодарила поклонников за поддержку на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом и поблагодарила свою команду и всех поклонников за поддержку.

— Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал, — цитирует ТАСС певицу.

Исполнительница назвала время, проведённое в подготовке к "Евровидению", и сам конкурс незабываемыми.

— Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьёй. Всё было круто, все молодцы. Незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моём сердце, — сказала она.