Украинский певец откроет финал "Евровидения"

При составлении итогового списка продюсеры принимают во внимание жанр и темп музыки, состав исполнителей, реквизит.

Организаторы конкурса "Евровидение–2018" объявили порядок выступлений участников финала. Первым на сцену 12 мая выйдет украинский певец Melovin.

Далее свои композиции исполнят представители Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии. Александр Рыбак снова представит Норвегию — под седьмым номером. Хозяйка конкурса Португалия выступит восьмой.

Также в финальном списке значатся Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдавия, Швеция, Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия, Кипр и Италия.