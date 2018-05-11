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Опубликовано 11 мая 2018, 08:31

Звёзды "Мстителей" сделали особые татуировки. Фанаты расшифровали их

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Кадр видео adik78

Для звёзд, которые входят в основной актёрский состав киновселенной Marvel, это стало особым событием.

Звёзды десять лет плодотворно работали над франшизой. В итоге всё это вошло уже в свою финальную стадию. На память часть актёров решила сделать себе особые татуировки. Само собой, поклонники супергероев начали расшифровывать их.

Татуировки сделали пять представителей "оригинальных" Мстителей: Роберт Дауни — младший, Скарлет Йоханссон, Крис Эванс, Джереми Реннер и Крис Хемсворт. От этой идеи отказался только Марк Руффало. Вместо него тату сделал тату-мастер — рисунок на его теле делали все актёры по очереди.

Сама татуировка представляет собой видоизменённый знак Мстителей. Его фоном служит цифра шесть — она символизирует начальное количество супергероев в команде. В татуировке фанаты обнаружили щит Капитана Америки, злое лицо Халка, молот Тора, реактор Железного человека, стрелу Соколиного глаза и символ Чёрной вдовы.

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Сергей Сурепин
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