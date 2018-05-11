Стало известно, почему Танос в "Войне бесконечности" получил другую внешность
Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск
Впервые главного злодея мы увидели в сцене после титров "Мстителей". Позже он появлялся в "Стражах Галактики" и "Эре Альтрона".
Многие успели заметить, что внешность Таноса в "Войне бесконечности" сильно отличается от того варианта, который мы видели прежде. Специалист по спецэффектам фильма Мэтт Эйкен рассказал, почему это произошло.
В предыдущих лентах злодей появлялся на короткое время. В связи с этим его внешность не была проработана на все сто процентов. Эйкен заявил, что его команде не нужно было сильно прорабатывать героя в коротких сценах — в эти моменты авторы фильма только заполняли короткие промежутки в сценах.
В фильме "Война бесконечности" Танос уже перетянул на себя одеяло, поэтому авторам кино пришлось серьёзно переработать его. Также Эйкен признался, что его команду никогда не просили, чтобы внешность персонажа соответствовала предыдущим вариантам.