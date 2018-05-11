Стало известно, почему Танос в "Войне бесконечности" получил другую внешность

Впервые главного злодея мы увидели в сцене после титров "Мстителей". Позже он появлялся в "Стражах Галактики" и "Эре Альтрона".

Многие успели заметить, что внешность Таноса в "Войне бесконечности" сильно отличается от того варианта, который мы видели прежде. Специалист по спецэффектам фильма Мэтт Эйкен рассказал, почему это произошло.

В предыдущих лентах злодей появлялся на короткое время. В связи с этим его внешность не была проработана на все сто процентов. Эйкен заявил, что его команде не нужно было сильно прорабатывать героя в коротких сценах — в эти моменты авторы фильма только заполняли короткие промежутки в сценах.