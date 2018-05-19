Беллу Хадид застукали в Каннах за поцелуями с её бывшим The Weeknd

Напомним, что практически сразу после разрыва с супермоделью The Weeknd начал отношения с Селеной Гомес. В результате Белла Хадид и её подруги Кендалл и Кайли Дженнер оборвали все контакты с певицей.

Интересно, что в марте этого года рэпер посвятил возлюбленной песню Wasted Times, но Белла это проигнорировала. Казалось, модель не собирается давать бывшему ещё один шанс. И всё же их история явно не закончена.