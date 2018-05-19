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Регион
Опубликовано 19 мая 2018, 17:00

Беллу Хадид застукали в Каннах за поцелуями с её бывшим The Weeknd

Рэпер The Weeknd уже давно предпринимает попытки вернуть свою бывшую девушку — супермодель Беллу Хадид, с которой встречался полтора года. И, похоже, его усилия увенчались успехом: папарацци застукали парочку за поцелуями на вечеринке в Каннах, сообщает Daily Mail.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Raffin

Напомним, что практически сразу после разрыва с супермоделью The Weeknd начал отношения с Селеной Гомес. В результате Белла Хадид и её подруги Кендалл и Кайли Дженнер оборвали все контакты с певицей.

Интересно, что в марте этого года рэпер посвятил возлюбленной песню Wasted Times, но Белла это проигнорировала. Казалось, модель не собирается давать бывшему ещё один шанс. И всё же их история явно не закончена.

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Татьяна Кондратьева
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