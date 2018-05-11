Критики остались довольны новыми "Звёздными войнами"
Фото: © kinopoisk.ru
10 мая в Голливуде провели премьерный показ фильма "Хан Соло. Звёздные войны. Истории". Зрители остались в восторге.
По словам зрителей, им очень понравился кураж ленты, а также актёрский состав. Больше всего публике полюбился Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан) и Фиби Уоллер-Бридж (дроид L3-37). Также зрители хвалят актёрскую игру Олдена Эренрайка.
Another thing about 'Solo: A Star Wars Story' that really stood out are the action set pieces. They were GREAT and so well choreographed.— Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 11, 2018
Also thought Alden Ehrenreich was perfectly cast as Han Solo. Trust me entire cast was fantastic. Can't wait to see it again. pic.twitter.com/Sh5IC8qnSF
В фильме очень хорошие экшен-эпизоды. Они были великолепны, отлично поставлены. Эренрайк идеален в роли Хана Соло. Хороший актёрский состав. Не могу дождаться того, чтобы посмотреть фильм ещё раз.
Tonally it feels more in line with the TV shows than the core Skywalker films, specifically in the way it introduces colorful new characters you immediately believe have been in the sidelines all this time. Phoebe Waller-Bridges absolutely steals the show. #SoloAStarWarsStory— Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) May 11, 2018
Фильм похож по своему настроению на ТВ-шоу. Лента вводит новых ярких героев. Хочется верить, что они где-то всегда были рядом. Фиби Уоллер-Бридж полностью перетягивает на себя одеяло.
#Solo feels surprisingly unlike any Star Wars movie before, yet perfectly captures the tone, adventure, characters and humor of the #StarWars franchise. Also, I need a Lando movie in my life.— Peter Sciretta (@slashfilm) May 11, 2018
Фильм, на удивление, чувствуется не так, как другие "Звёздные войны". Он прекрасно выдерживает дух приключения. Здесь есть юмор. А ещё я хочу увидеть отдельный фильм о Лэндо.
Напомним, российская премьера фильма состоится 24 мая.