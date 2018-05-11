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Опубликовано 11 мая 2018, 10:10

Критики остались довольны новыми "Звёздными войнами"

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

10 мая в Голливуде провели премьерный показ фильма "Хан Соло. Звёздные войны. Истории". Зрители остались в восторге.

По словам зрителей, им очень понравился кураж ленты, а также актёрский состав. Больше всего публике полюбился Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан) и Фиби Уоллер-Бридж (дроид L3-37). Также зрители хвалят актёрскую игру Олдена Эренрайка.

В фильме очень хорошие экшен-эпизоды. Они были великолепны, отлично поставлены. Эренрайк идеален в роли Хана Соло. Хороший актёрский состав. Не могу дождаться того, чтобы посмотреть фильм ещё раз.

Фильм похож по своему настроению на ТВ-шоу. Лента вводит новых ярких героев. Хочется верить, что они где-то всегда были рядом. Фиби Уоллер-Бридж полностью перетягивает на себя одеяло.

Фильм, на удивление, чувствуется не так, как другие "Звёздные войны". Он прекрасно выдерживает дух приключения. Здесь есть юмор. А ещё я хочу увидеть отдельный фильм о Лэндо.

Напомним, российская премьера фильма состоится 24 мая.

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Сергей Сурепин
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