Скоро выйдет игра, в которой можно почувствовать себя бомжом
Фото: © Кадр из видео YouTube/ThePlayWay
Разработчики-энтузиасты анонсировали симулятор выживания. Главный герой — человек без определённого места жительства.
Игра получила название Bum Simulator. Страница с ней уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Действие игры происходит в типичном мегаполисе. Он напоминает европейский город. На улице лето, поэтому условия для выживания ещё неплохие, так как зимой дела обстояли бы гораздо хуже. Главная задача героя — обеспечивать себя едой и мягкой кроватью.
Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года. Она получит поддержку русского языка.