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Опубликовано 11 мая 2018, 10:33

Скоро выйдет игра, в которой можно почувствовать себя бомжом

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/ThePlayWay

Фото: © Кадр из видео YouTube/ThePlayWay

Разработчики-энтузиасты анонсировали симулятор выживания. Главный герой — человек без определённого места жительства.

Игра получила название Bum Simulator. Страница с ней уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Действие игры происходит в типичном мегаполисе. Он напоминает европейский город. На улице лето, поэтому условия для выживания ещё неплохие, так как зимой дела обстояли бы гораздо хуже. Главная задача героя — обеспечивать себя едой и мягкой кроватью.

Выход игры запланирован на 5 октября 2018 года. Она получит поддержку русского языка.

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Сергей Сурепин
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