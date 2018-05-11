Скоро выйдет игра, в которой можно почувствовать себя бомжом

Игра получила название Bum Simulator. Страница с ней уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Действие игры происходит в типичном мегаполисе. Он напоминает европейский город. На улице лето, поэтому условия для выживания ещё неплохие, так как зимой дела обстояли бы гораздо хуже. Главная задача героя — обеспечивать себя едой и мягкой кроватью.