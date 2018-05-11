Игроки Pokemon Go помогут создавать 3D-карты

Разработчик популярной игры про карманных монстров планирует создать качественные объёмные карты мира при помощи смартфонов геймеров.

Компания Niantic несколько лет назад отделилась от Google, однако разработчики Pokemon Go продолжают интересоваться картографическими сервисами. Теперь же команда планирует привлекать геймеров, чтобы те помогали создавать 3D-карты.

Разработчики проекта сообщили, что они хотят использовать камеры устройств игроков Pokemon Go для сканирования пространства и сохранения объёмов окружающих объектов. По их словам, это даст возможность превратить наш мир в его 3D-копию, чтобы позже использовать для проектов дополненной реальности и бизнес-процессов.