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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 13:19

В Госдуме намерены исключить из закона о контрсанкциях запрет на лекарства США

Фото: &copy; РИА Новости / Денис Абрамов

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Из документа уберут в целом упоминание запретных отраслей, конкретных товаров и услуг.

В законопроекте о контрсанкциях не будет статьи о необходимости запретить ввоз лекарств из Соединённых Штатов, аналоги которых есть в РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

— Речь идёт о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться, — сказал Мельников.

Таким образом из текста будет удалена норма про возможность запрета ввоза лекарств из США.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов выступили против такого запрета.

Напомним, США за последнее время несколько раз усиливали санкции против России.

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Андрей Григорьев
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