В Госдуме намерены исключить из закона о контрсанкциях запрет на лекарства США

Из документа уберут в целом упоминание запретных отраслей, конкретных товаров и услуг.

В законопроекте о контрсанкциях не будет статьи о необходимости запретить ввоз лекарств из Соединённых Штатов, аналоги которых есть в РФ. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

— Речь идёт о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться, — сказал Мельников.

Таким образом из текста будет удалена норма про возможность запрета ввоза лекарств из США.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов выступили против такого запрета.