Госдума намерена 15 мая одобрить в первом чтении проект о контрсанкциях

Госдума намерена принять в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США и стран Запада уже 15 мая. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

— Вероятно, 15 мая этот законопроект будет принят в первом чтении с проектом постановления по его доработке ко второму чтению, — заявил журналистам Жуков.

Он добавил, что проект должен быть принят в окончательном чтении до июня.