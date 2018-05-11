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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 13:28

Госдума намерена 15 мая одобрить в первом чтении проект о контрсанкциях

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Госдума намерена принять в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США и стран Запада уже 15 мая. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

— Вероятно, 15 мая этот законопроект будет принят в первом чтении с проектом постановления по его доработке ко второму чтению, — заявил журналистам Жуков.

Он добавил, что проект должен быть принят в окончательном чтении до июня.

Как уже сообщал Лайф, США за последнее время несколько раз усиливали санкции против России.

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Янковская Ольга
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