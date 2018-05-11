В Нижегородской области геймер зарезал друга из-за компьютерной игры
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Студенты так хотели играть, что не смогли поделить один персональный компьютер. Всё закончилось поножовщиной.
20-летний студент техникума подозревается в убийстве своего 23-летнего товарища. Инцидент произошёл в Выксе. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, инцидент произошёл 6 мая. Друзья играли в компьютерные игры в общежитии (улица Чкалова). В итоге они не смогли определить очерёдность игры на компьютере. Результат — гость зарезал хозяина комнаты, вымыл пол и скрылся с места преступления.
Тело погибшего на следующий день нашла родственница. Злоумышленник учится в техникуме. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Сейчас продолжается расследование по этому делу.