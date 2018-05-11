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Опубликовано 11 мая 2018, 12:22

Найден способ экономить на отоплении с помощью геймерского компьютера

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Linus Tech Tips

Фото: © Кадр из видео YouTube/Linus Tech Tips

Теперь любой геймер сможет превратить свой мощный персональный компьютер в неплохую замену обогревателю.

Блогеры с канала Linus Tech Tips нашли способ, который позволит экономить на отоплении. Они всерьёз задумались о том, что ПК сможет обогревать помещение.

В итоге блогеры собрали систему, которая при определённых доработках сможет составить конкуренцию бытовым обогревателям. Энтузиасты заменили стандартный радиатор модульной водяной системы настоящей батареей.

По этому поводу они записали соответствующее видео. Результат — блогерам удалось сделать из ПК полноценный обогреватель, который практически не уступает привычному гаджету. Также их система может не только обогревать, но и охлаждать помещение.

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Сергей Сурепин
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