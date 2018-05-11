Найден способ экономить на отоплении с помощью геймерского компьютера
Фото: © Кадр из видео YouTube/Linus Tech Tips
Теперь любой геймер сможет превратить свой мощный персональный компьютер в неплохую замену обогревателю.
Блогеры с канала Linus Tech Tips нашли способ, который позволит экономить на отоплении. Они всерьёз задумались о том, что ПК сможет обогревать помещение.
В итоге блогеры собрали систему, которая при определённых доработках сможет составить конкуренцию бытовым обогревателям. Энтузиасты заменили стандартный радиатор модульной водяной системы настоящей батареей.
По этому поводу они записали соответствующее видео. Результат — блогерам удалось сделать из ПК полноценный обогреватель, который практически не уступает привычному гаджету. Также их система может не только обогревать, но и охлаждать помещение.