Найден способ экономить на отоплении с помощью геймерского компьютера

Блогеры с канала Linus Tech Tips нашли способ, который позволит экономить на отоплении. Они всерьёз задумались о том, что ПК сможет обогревать помещение.

По этому поводу они записали соответствующее видео. Результат — блогерам удалось сделать из ПК полноценный обогреватель, который практически не уступает привычному гаджету. Также их система может не только обогревать, но и охлаждать помещение.