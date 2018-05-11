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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 14:30

Володин призвал Минздрав создать конкурентный рынок лекарств

Фото: flickr.com/Unilab2011

Фото: flickr.com/Unilab2011

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Министерство здравоохранения создать в России конкурентный рынок лекарственных препаратов. По словам председателя нижней палаты, этот вопрос на своём контроле должны держать депутаты.

— Мы неслучайно высказали критику в адрес Министерства здравоохранения РФ. Считаем, что ему необходимо создавать конкурентную среду в России, чтобы сюда пришли лучшие компании из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии, — заявил Володин.

Он привёл пример с рынком лекарств во Франции. По словам Володина, там не допускают препараты из США, но обеспечили доступ к качественным лекарствам местного производства и других стран.

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Янковская Ольга
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