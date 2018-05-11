Володин призвал Минздрав создать конкурентный рынок лекарств
Фото: flickr.com/Unilab2011
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Министерство здравоохранения создать в России конкурентный рынок лекарственных препаратов. По словам председателя нижней палаты, этот вопрос на своём контроле должны держать депутаты.
— Мы неслучайно высказали критику в адрес Министерства здравоохранения РФ. Считаем, что ему необходимо создавать конкурентную среду в России, чтобы сюда пришли лучшие компании из Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Индии, — заявил Володин.
Он привёл пример с рынком лекарств во Франции. По словам Володина, там не допускают препараты из США, но обеспечили доступ к качественным лекарствам местного производства и других стран.