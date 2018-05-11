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Опубликовано 11 мая 2018, 12:14

Дэдпул извинился перед Дэвидом Бекхэмом за шутку из фильма

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;20th Century Fox

Фото: © кадр из видео YouTube/канал 20th Century Fox

Вместе с этим одиозный персонаж фильмов попросил не спойлерить продолжение, а также поиздевался над "Мстителями".

В Сети появился новый рекламный ролик "Дэдпула-2". Он посвящён шутке из первого фильма, за которую герою приходится извиняться перед футболистом Дэвидом Бекхэмом.

В первом фильме Дэдпул пытался доказать слепой старушке Ал, что внешность — это главное. Он заявил следующее: "Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием".

В итоге футболист затаил обиду. Дэдпул попросил у него прощения. Они помирились после того, как герой подарил Бекхэму билеты на чемпионат мира по футболу со словами: "Мне не терпится не смотреть, как Италия играет с Нидерландами".

Напомним, вторая часть "Дэдпула" выйдет в российский прокат 17 мая.

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Сергей Сурепин
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