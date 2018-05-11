"Говорил, что женюсь". Егор Крид привёл на шоу "Холостяк" свою первую любовь

Герой "Холостяка" Егор Крид представил в новой серии шоу никому не знакомую девушку со словами "Я её очень любил, говорил, что женюсь". Как оказалось, таинственная незнакомка — это первая любовь знаменитого певца, с которой он впервые решился встретиться после пяти лет разлуки. Подробности неудавшегося романа удалось выяснить изданию Super.

Артист рассказал, что со жгучей брюнеткой Викторией Буркановой, своей одноклассницей, начал встречаться в старших классах. Она покорила его сердце настолько, что Крид мечтал на ней жениться. Однако судьба распорядилась иначе — после окончания школы он уехал в Москву, а девушка поступила в мединститут в родной Пензе.